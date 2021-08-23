Во Франции из-за лесных пожаров сгорел дом известного английского актера Эдди Редмэйна. Об этом сообщает издание Daily Mail. Дом располагался на Лазурном берегу. Его стоимость оценивалась в 2 миллиона фунтов стерлингов. Здание принадлежало родителям актера в течение 35 лет, а сам Редмэйн проводил там свое детство.

Эдди Редмэйн известен по фильмам «Фантастические твари и где они обитают», «Отверженные», «Вселенная Стивена Хокинга», «Восхождение Юпитер». Он является лауреатом премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.