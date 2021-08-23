Американцы расширили периметр безопасности в аэропорту столицы Афганистана. Об этом сообщил президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, передает The Washington Post. По его словам, США «увеличили доступ» к аэропорту Кабула, где люди ожидают разрешения на посадку, чтобы покинуть страну. Президент также отметил, что талибы пошли навстречу в этом вопросе.

«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация