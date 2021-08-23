Станция Сокольнической линии московского метро «Проспект Вернадского» вновь откроется сегодня для пассажиров. Строительство будущей пересадки на Большую кольцевую линию почти завершено. Проводится отделка и прокладка инженерных коммуникаций, сообщили в департаменте транспорта. Юго-западный участок БКЛ планируют открыть до конца года. Ожидается, что это позволит разгрузить «красную» ветку на 13%. Движение между станциями «Спортивная» и «Тропарево» приостановили 17 июля. В начале августа его открыли, за исключением «Проспекта Вернадского».
2021-08-23T05:09:17+03:00
2021-08-23T05:09:17+03:00
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05:09, 23 августа 2021
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