Станция Сокольнической линии московского метро «Проспект Вернадского» вновь откроется сегодня для пассажиров. Строительство будущей пересадки на Большую кольцевую линию почти завершено. Проводится отделка и прокладка инженерных коммуникаций, сообщили в департаменте транспорта. Юго-западный участок БКЛ планируют открыть до конца года. Ожидается, что это позволит разгрузить «красную» ветку на 13%. Движение между станциями «Спортивная» и «Тропарево» приостановили 17 июля. В начале августа его открыли, за исключением «Проспекта Вернадского».