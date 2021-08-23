«Яндекс. Такси» с 25 августа изменит структуру тарифа и повысит комиссии в нескольких регионах. Москвы это не коснется. В пресс-службе сервиса объяснили изменения растущими издержками в таксомоторной отрасли. Сейчас эффективная комиссия агрегатора составляет менее 10% — большую часть всей комиссии сервис переводит водителям в качестве вознаграждения.

В прошлом году водители заработали на платформе 300 миллиардов рублей, это на 15% выше, чем годом ранее. В компании полагают, что и в этом году рост доходов таксистов и таксопарков будет увеличиваться.