Суд в Москве рассмотрит вопрос об аресте корреспондента RT Ильи Васюнина, задержанного на акции против признания СМИ «иноагентами». Одиночные пикеты состоялись в субботу у здания ФСБ на Лубянке. В них приняли участие несколько десятков журналистов. Несколько человек задержали. На Васюнина составили протокол о повторном нарушении правил проведений акций и оставили в отделе полиции до суда. Ему грозит до 30 суток административного ареста или штраф до 300 тысяч рублей.
2021-08-23T05:07:45+03:00
2021-08-23T05:07:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 23 августа 2021
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