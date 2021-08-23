Суд в Москве рассмотрит вопрос об аресте корреспондента RT Ильи Васюнина, задержанного на акции против признания СМИ «иноагентами». Одиночные пикеты состоялись в субботу у здания ФСБ на Лубянке. В них приняли участие несколько десятков журналистов. Несколько человек задержали. На Васюнина составили протокол о повторном нарушении правил проведений акций и оставили в отделе полиции до суда. Ему грозит до 30 суток административного ареста или штраф до 300 тысяч рублей.