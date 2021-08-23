Премьер Японии Ёсихидэ Суга намерен участвовать в выборах председателя правящей Либерально-демократической партии

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен участвовать в выборах председателя правящей Либерально-демократической партии. Об этом он заявил журналистам. Выборы, как ожидается, пройдут во второй половине сентября. Точная дата будет определена до конца августа. Как сообщила газета «Санкэй», в выборах также планирует принять участие бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида. В своей предвыборной программе он намерен делать акцент на мерах против коронавируса.