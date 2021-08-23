Президент США Джо Байден считает, что вывод войск из Афганистана войдет в историю как логичное и правильное решение

Президент США Джо Байден считает, что вывод американских войск из Афганистана войдет в историю как логичное, рациональное и правильное решение. Такую точку зрения он высказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. При этом, по его мнению, такие страны, как Россия и Китай, только приветствовали бы ситуацию, при которой США продолжали бы войну в Афганистане.

В середине апреля Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого запрещенное в России террористическое движение «Талибан» начало масштабное наступление и уже к середине августа установило контроль над страной.