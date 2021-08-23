Худрук московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков снял с себя полномочия директора театра

Художественный руководитель московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков снял с себя полномочия директора театра. По информации интернет-издания StarHit, это произошло накануне массовых сокращений актеров. Некоторые из них узнали об увольнении, находясь в отпуске. Всего в «черный список» попали 22 человека. Ранее уволенные из театра артисты пожаловались на Меньшикова президенту Владимиру Путину. Они считают, что Меньшиков хочет уволить «неугодных ему» работников, используя для этого в качестве предлога оптимизацию в условиях пандемии коронавируса. Они также утверждают, что худрук не соответствует занимаемой им должности.
2021-08-23T04:08:14+03:00
2021-08-23T04:08:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2891378-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:08, 23 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…