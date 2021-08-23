На Украине заблокируют доступ к веб-ресурсам «Ростелекома» и нескольких российских СМИ. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны. В документе говорится, что санкции вводятся в отношении 12 российских компаний, в числе которых издатель газеты «Ведомости», газеты «Московский комсомолец» и «Версия», а также Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь», информационное агентство «Анна-ньюс».