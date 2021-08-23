Президент Владимир Путин предложил провести единовременную выплату пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. По его мнению, тысячи, предусмотренной на прибавку к пенсии, недостаточно. Об этом он сказал на встрече с представителями партии «Единая Россия». Выплата, по словам главы государства, должна коснуться всех категорий пенсионеров, в том числе работающих. Также Путин предложил единовременную выплату всем военнослужащим «по результатам этого года». Размер выплаты, по его словам, в среднем составит 15 тысяч рублей.
2021-08-23T04:05:37+03:00
2021-08-23T04:05:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 23 августа 2021
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