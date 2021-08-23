Летняя погода в Центральном федеральном округе продлится как минимум ближайшие пять-шесть дней. Температура будет близка к климатической норме, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, есть вероятность, что к выходным температура в Москве повысится до 25 градусов.
2021-08-23T03:13:53+03:00
2021-08-23T03:13:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:13, 23 августа 2021
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