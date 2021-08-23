Летняя погода в Центральном федеральном округе продлится как минимум ближайшие пять-шесть дней. Температура будет близка к климатической норме, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, есть вероятность, что к выходным температура в Москве повысится до 25 градусов.