Российский теннисист Андрей Рублев проиграл финал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Встреча против Александра Зверева из Германии завершилась со счетом 2:6, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час.

Андрей Рублев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов. За свою карьеру он выиграл восемь турниров в одиночном разряде. В полуфинале этого турнира он обыграл соотечественника Даниила Медведева, который идет на втором месте в рейтинге АТР.