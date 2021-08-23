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03:13, 23 августа 2021

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл финал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл финал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Встреча против Александра Зверева из Германии завершилась со счетом 2:6, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час.
Андрей Рублев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов. За свою карьеру он выиграл восемь турниров в одиночном разряде. В полуфинале этого турнира он обыграл соотечественника Даниила Медведева, который идет на втором месте в рейтинге АТР.


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