5 человек пострадали при пожаре на нефтедобывающей платформе мексиканской компании Pemex в Мексиканском заливе

Пять человек пострадали при пожаре на нефтедобывающей платформе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе у побережья штата Кампече. Об этом организация сообщила в своем «Твиттере». У пострадавших ожоги, они госпитализированы. Сведений о погибших не поступало. Пожар удалось взять под контроль. Причины инцидента определит внутреннее расследование.