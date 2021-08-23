5 человек пострадали при пожаре на нефтедобывающей платформе мексиканской компании Pemex в Мексиканском заливе

Пять человек пострадали при пожаре на нефтедобывающей платформе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе у побережья штата Кампече. Об этом организация сообщила в своем «Твиттере». У пострадавших ожоги, они госпитализированы. Сведений о погибших не поступало. Пожар удалось взять под контроль. Причины инцидента определит внутреннее расследование.
2021-08-23T03:12:30+03:00
2021-08-23T03:12:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:12, 23 августа 2021
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