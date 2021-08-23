Польша предложила помощь мигрантам на границе с Белоруссией. МИД сообщил о готовности предоставить палатки, кровати, спальные мешки, одеяла, пижамы, постельные принадлежности и средства личной гигиены, а также продукты питания и лекарства. Польское дипломатическое ведомство направило соответствующую ноту своим белорусским коллегам.

По данным польской прессы, сейчас на польско-белорусской границе находятся несколько десятков мигрантов. Польша отказывается их пускать к себе, а Белоруссия — принимать обратно.