Около 400 граждан Афганистана обратились за помощью в посольство России, чтобы выехать из страны. Об этом сообщил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов. По его словам, все эти люди имеют российское гражданство в качестве второго. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что Россия готова предоставить свои самолеты, чтобы помочь вывезти из Афганистана за границу любое количество местных граждан. По ее мнению, некоторые зарубежные страны оказались неспособны самостоятельно эвакуировать своих дипломатов, граждан и сотрудничавших с ними афганцев.