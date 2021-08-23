В Киеве сегодня открывается первый саммит «Крымской платформы». Ожидается участие делегаций из 44 стран и международных организаций. Цель мероприятия, организованного по инициативе президента Владимира Зеленского, — обсудить возвращение Украине Крыма и Севастополя. В Москве назвали предстоящее событие «русофобским шабашем» и угрозой территориальной целостности России.