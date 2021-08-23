Футбольный клуб «Рома» выиграл матч первого тура чемпионата Италии против «Фиорентины». Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 3:1. Для главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо это был первый матч после возвращения в Италию. Российский форвард Александр Кокорин, который выступает за «Фиорентину», провел весь матч на скамейке запасных, а новичок римского клуба — экс-футболист «Ростова» Элдор Шомуродов вышел на поле во втором тайме и отдал голевую передачу.
2021-08-23T02:08:31+03:00
2021-08-23T02:08:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2891356-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:08, 23 августа 2021
Загрузка комментариев...