Число погибших при наводнении в американском штате Теннесси увеличилось до 22. Еще 40 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на шерифа округа Хамфрис. Ранее местный телеканал информировал о 17 жертвах стихийного бедствия. Поисково-спасательные работы продолжаются. Округ Хамфрис находится примерно в 100 км от города Нэшвилл – административного центра Теннесси. Наводнение привело к перекрытию дорог и нарушению работы связи.