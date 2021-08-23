Президент США Джо Байден допустил продление сроков эвакуации из Афганистана после 31 августа. Этот вопрос обсуждается с военными, сказал глава Белого дома в ходе брифинга, фрагмент которого публикует телеканал ABC News. При этом он выразил надежду, что делать этого не придется и отметил, что окончательное решение будет зависеть от того, сколько людей успеют эвакуировать к завершению ранее намеченных сроков.

Ранее администрация Байдена предупредила крупных американских авиаперевозчиков, что их самолеты могут быть использованы для эвакуации людей из Афганистана. По данным американской газеты The New York Times, власти США собираются использовать для этих целей 20 лайнеров.