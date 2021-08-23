Владимир Зеленский попросил Реджепа Эрдогана содействовать в освобождении более 100 крымских татар в России

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Турции Реджепа Эрдогана содействовать в освобождении более 100 крымских татар в России. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера после его телефонного разговора с турецким коллегой. Главы государства также обсудили участие украинских самолетов в тушении пожаров в Турции, Эрдоган поддержал работу международного форума «Крымская платформа». В ходе открывающейся сегодня международной площадки будет обсуждаться вопрос передачи Крыма Украине.
2021-08-23T02:06:13+03:00
2021-08-23T02:06:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 23 августа 2021
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