Владимир Зеленский попросил Реджепа Эрдогана содействовать в освобождении более 100 крымских татар в России

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Турции Реджепа Эрдогана содействовать в освобождении более 100 крымских татар в России. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера после его телефонного разговора с турецким коллегой. Главы государства также обсудили участие украинских самолетов в тушении пожаров в Турции, Эрдоган поддержал работу международного форума «Крымская платформа». В ходе открывающейся сегодня международной площадки будет обсуждаться вопрос передачи Крыма Украине.