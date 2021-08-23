Российский концерн АвтоВАЗ приостановил на неделю работу всех трех линий по производству автомобилей на заводе в Тольятти. Это связано с дефицитом электронных компонентов Bosch, сообщили РБК в пресс-службе компании. Там подчеркнули, что три из пяти дней простоя объявят отпуском, перенесенным с декабря, остальные дни оплатят в размере 2⁄ 3 от средней заработной платы. Завод «Lada Ижевск», который использует для сборки Lada Vesta другие компоненты, продолжит работать в обычном режиме.