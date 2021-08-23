Российский концерн АвтоВАЗ приостановил на неделю работу всех трех линий по производству автомобилей на заводе в Тольятти. Это связано с дефицитом электронных компонентов Bosch, сообщили РБК в пресс-службе компании. Там подчеркнули, что три из пяти дней простоя объявят отпуском, перенесенным с декабря, остальные дни оплатят в размере 2⁄3 от средней заработной платы. Завод «Lada Ижевск», который использует для сборки Lada Vesta другие компоненты, продолжит работать в обычном режиме.
2021-08-23T02:04:46+03:00
2021-08-23T02:04:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 23 августа 2021
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