Матч третьего тура чемпионата Франции по футболу между «Ниццей» и «Марселем» был остановлен из-за беспорядков. В концовке встречи, которая проходила на стадионе в Ницце, сотни фанатов выбежали на поле и напали на футболистов. Три игрока «Марселя» получили травмы. Это случилось после того, как полузащитник этой команды Димитри Пайет бросил обратно на трибуны одну из множества пластиковых бутылок, которые в него метали болельщики «Ниццы» каждый раз, когда он оказывался возле их трибуны. Встреча была прервана при счете 1:0 в пользу «Ниццы». Как позже сообщило агентство АФП, матч не будет продолжен.