Взрыв и пожар произошли на нефтедобывающей платформе мексиканской компании Pemex в районе Кампече. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источники. Инцидент случился в центре распределения газа и нефти на другие нефтяные объекты. Пока не известно, есть ли жертвы. В компании Pemex случившееся пока не подтверждают.
2021-08-23T01:08:41+03:00
2021-08-23T01:08:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 23 августа 2021
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