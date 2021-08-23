Взрыв и пожар произошли на нефтедобывающей платформе мексиканской компании Pemex в районе Кампече. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источники. Инцидент случился в центре распределения газа и нефти на другие нефтяные объекты. Пока не известно, есть ли жертвы. В компании Pemex случившееся пока не подтверждают.