Талибы выдвинули ультиматум самопровозглашенному лидеру сопротивления Ахмаду Масуду. Они дали четыре часа на то, чтобы его сторонники, удерживающие часть провинции Панджшер, сложили оружие. В противном случае, как говорится в заявлении боевиков, участники сопротивления «будут наказаны». Видеообращение сопровождалось кадрами передвижения талибов в Панджшер. Ахмад Масуд — сын знаменитого афганского полевого командира Ахмада Шах Масуда — заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», что сдаваться не намерен. По его словам, которые цитирует Reuters, это талибы должны пойти на уступки и сформировать правительство, в которое войдут представители всех сил. Если они откажутся от диалога, по его мнению, война неминуема.

«Талибан» — запрещенное в России террористическое движение