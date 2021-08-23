Талибы выдвинули ультиматум самопровозглашенному лидеру сопротивления Ахмаду Масуду. Они дали четыре часа на то, чтобы его сторонники, удерживающие часть провинции Панджшер, сложили оружие. В противном случае, как говорится в заявлении боевиков, участники сопротивления «будут наказаны». Видеообращение сопровождалось кадрами передвижения талибов в Панджшер. Ахмад Масуд — сын знаменитого афганского полевого командира Ахмада Шах Масуда — заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», что сдаваться не намерен. По его словам, которые цитирует Reuters, это талибы должны пойти на уступки и сформировать правительство, в которое войдут представители всех сил. Если они откажутся от диалога, по его мнению, война неминуема.
«Талибан» — запрещенное в России террористическое движение
Талибы выдвинули ультиматум самопровозглашенному лидеру сопротивления Ахмаду Масуду
Талибы выдвинули ультиматум самопровозглашенному лидеру сопротивления Ахмаду Масуду. Они дали четыре часа на то, чтобы его сторонники, удерживающие часть провинции Панджшер, сложили оружие. В противном случае, как говорится в заявлении боевиков, участники сопротивления «будут наказаны». Видеообращение сопровождалось кадрами передвижения талибов в Панджшер. Ахмад Масуд — сын знаменитого афганского полевого командира Ахмада Шах Масуда — заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», что сдаваться не намерен. По его словам, которые цитирует Reuters, это талибы должны пойти на уступки и сформировать правительство, в которое войдут представители всех сил. Если они откажутся от диалога, по его мнению, война неминуема.