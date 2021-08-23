Президент Украины подписал указ о блокировке веб-ресурсов «Ростелекома», газет «Московский комсомолец», «Версия» и др

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о блокировке доступа к веб-ресурсам «Ростелекома», газет «Московский комсомолец», «Версия» и других. Таким образом он ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны. Согласно документу, опубликованному на сайте офиса главы украинского государства, под санкции подпадают 12 российских компаний. В их числе акционерное общество «Бизнес ньюс медиа» и принадлежащий ему веб-ресурс издания «Ведомости», а также Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь», информационное агентство «Анна-ньюс».