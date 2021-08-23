Двух болельщиков, задержанных в Москве за флаг белорусской оппозиции, оставили на ночь в отделе полиции. Сегодня состоится суд, сообщает проект ОВД-инфо. Фанаты вывесили бело-красно-белый флаг во время матча по пляжному футболу «Белоруссия — Швейцария», который проходил на стадионе «Лужники». По словам адвоката Александра Саламова, на них составили протокол по статье о грубом нарушении правил поведения зрителей на официальном спортивном соревновании, совершенном гражданином иностранного государства. В пресс-службе столичного главка МВД сказали РБК, что такая информация им не поступала.
2021-08-23T01:04:56+03:00
2021-08-23T01:04:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 23 августа 2021
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