Двух болельщиков, задержанных в Москве за флаг белорусской оппозиции, оставили на ночь в отделе полиции. Сегодня состоится суд, сообщает проект ОВД-инфо. Фанаты вывесили бело-красно-белый флаг во время матча по пляжному футболу «Белоруссия — Швейцария», который проходил на стадионе «Лужники». По словам адвоката Александра Саламова, на них составили протокол по статье о грубом нарушении правил поведения зрителей на официальном спортивном соревновании, совершенном гражданином иностранного государства. В пресс-службе столичного главка МВД сказали РБК, что такая информация им не поступала.