ФК «Ростов» одержал свою первую победу в российской премьер-лиге под руководством нового тренера Юрия Семина

Футбольный клуб «Ростов» одержал свою первую победу в российской премьер-лиге под руководством нового тренера Юрия Семина. Со счетом 2:1 он обыграл «Нижний Новгород» — встреча проходила в одноименном городе, который вчера праздновал свое 800-летие.

Защитник «Ростова» Максим Осипенко отправил мяч в свои ворота на третьей минуте встречи, ростовчане смогли отыграться благодаря голу Кенто Хасимото на 36-й минуте. Победу «Ростову» принес автогол защитника хозяев Лукаса Масоэро на 88-й.

В следующем туре нижегородцы 27 августа в гостях сыграют с «Химками», «Ростов» в этот же день встретится с «Уралом» в Екатеринбурге.

Семин сменил на этом посту Валерия Карпина, который недавно стал новым главным тренером национальной футбольной сборной вместо Станислава Черчесова.