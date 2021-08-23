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00:08, 23 августа 2021

ФК «Ростов» одержал свою первую победу в российской премьер-лиге под руководством нового тренера Юрия Семина

Футбольный клуб «Ростов» одержал свою первую победу в российской премьер-лиге под руководством нового тренера Юрия Семина. Со счетом 2:1 он обыграл «Нижний Новгород» — встреча проходила в одноименном городе, который вчера праздновал свое 800-летие.
Защитник «Ростова» Максим Осипенко отправил мяч в свои ворота на третьей минуте встречи, ростовчане смогли отыграться благодаря голу Кенто Хасимото на 36-й минуте. Победу «Ростову» принес автогол защитника хозяев Лукаса Масоэро на 88-й.
В следующем туре нижегородцы 27 августа в гостях сыграют с «Химками», «Ростов» в этот же день встретится с «Уралом» в Екатеринбурге.

Семин сменил на этом посту Валерия Карпина, который недавно стал новым главным тренером национальной футбольной сборной вместо Станислава Черчесова. 


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