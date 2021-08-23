Сегодня вступает в силу решение МВФ о распределении между странами-участницами рекордных 650-ти миллиардов долларов

Предполагается, что этот шаг поможет справиться с последствиями пандемии.

Страны–члены Международного Валютного Фонда получат в общей сложности 456 миллиардов специальных прав заимствования, или SDR, это расчётная единица фонда. Выделенная сумма эквивалента 650-ти миллиардам долларов. 193 SDR предназначены для формирующихся рынков или развивающихся государств. Однако, в МВФ ранее обещали постараться убедить состоятельные страны перенаправить свою долю более бедным.

Глава Фонда Кристалина Георгиева ранее называла это историческим решением. Она говорила, что оно принесет пользу всем причастным, позволит удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и поспособствует стабильности мировой экономики. Также Георгиева отмечала, что сейчас в МВФ изучают новые варианты помощи в восстановлении бедных и уязвимых стран, в том числе создание нового фонда.

Ранее в МВФ отмечали, что по сравнению с прошлыми мировыми кризисами спад экономики из-за коронавируса оказался внезапным и глубоким. Анализ квартальных данных показал, что мировое производство сократилось примерно втрое больше и вдвое быстрее, чем во время глобального финансового кризиса 2008-2009 годов.

