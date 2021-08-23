На Украине сегодня стартует международный саммит, на котором будут обсуждать, как вернуть Крым

В Киеве сегодня открывается первый саммит «Крымской платформы» — переговорной площадки, на которой главы государств, внешнеполитических ведомств и другие официальные представители будут обсуждать, как вернуть контроль над полуостровом Украине.

Делегации из 44 стран, среди которых все государства-члены ЕС, США, Канада, Грузия, Турция, Австралия, Япония, будут участвовать в саммите, проводимом по инициативе украинского президента Владимира Зеленского. В их числе будут девять президентов, четыре премьер-министра, 14 глав МИД, а также другие политики и послы. Цель мероприятия – вернуть тему Крыма в международную повестку, усилить давление на Россию, обеспечить соблюдение прав человека на полуострове. Этот саммит состоится в рамках стратегии по «деоккупации» и реинтеграции Крыма. Представителей России на нем не будет. В Москве утверждают, что в Киеве проигнорировали запрос об участии. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «Крымскую платформу» шабашем, на котором Запад «будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь назвала представителей украинских властей «мазохистами», которые устраивают «яркое мероприятие» от «безысходности».

В преддверии саммита Россия ввела санкции против 73 украинских чиновников, среди которых глава МИДа Дмитрий Кулеба.

