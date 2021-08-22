Британский таблоид The Sun узнал о планах королевы Елизаветы II дать «юридический отпор» внуку принцу Гарри

По данным источников газеты, Елизавета раздражена постоянными нападками на монаршую семью со стороны Гарри, который в прошлом году сложил с себя королевские привилегии и обязанности и переехал с супругой Меган Маркл в Америку. Также представители королевского дома обеспокоены мемуарами принца, которые должны будут выйти в свет в конце следующего года.

В чем именно заключается этот «отпор», пока не ясно. Известно лишь, что чиновники Букингемского дворца консультируются с юристами по делам о клевете.