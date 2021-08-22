Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен уйдет в отставку в ноябре этого года

Выступая перед журналистами, Лёвен признался, что долго думал о таком шаге:

Раньше я был настроен проработать еще один срок и передать эстафету. Но это решение уже давно назрело. Скоро исполнится 10 лет, как я возглавляю Социал-демократическую партию и семь лет – кабинет министров. Это были фантастические годы. Но все в конце концов заканчивается, и я хочу предоставить своему преемнику самые лучшие условия. Это также даст гражданам понять, кто будет лидером Социал-демократической партии и кандидатом в премьер-министры.

Съезд, на котором будет избран следующий лидер партии, состоится 3-7 ноября этого года. Затем эта кандидатура должна быть утверждена парламентом в качестве премьер-министра, чтобы сменить Лёвена на посту.