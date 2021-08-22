Российское посольство в Кабуле получило запросы на эвакуацию от 400 этнических афганцев с российским гражданством, объявил посол Дмитрий Жирнов. При этом он обвинил американцев, которые, по его мнению, поспешным и недостаточно продуманным выводом войск спровоцировали хаос в кабульском аэропорту, из-за которого улететь из Афганистана кому бы то ни было и куда бы то ни было сейчас довольно затруднительно.

Агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя НАТО передает, что за первую неделю после захвата власти в Афганистане запрещенным в России движением «Талибан» в аэропорту Кабула погибли уже около 20 человек, пытавшихся вырваться из страны.