Ангела Меркель назвала приблизительные сроки полного отказа Германии от российского газа

Канцлер Германии Ангела Меркель, покидающая свой пост через месяц, назвала приблизительные сроки полного отказа Германии от российского газа. Об этом она рассказала в ходе своего визита на Украину – с президентом этой страны Владимиром Зеленским Меркель обсуждала меры, которые Евросоюз может предпринять, чтобы смягчить негативные экономические последствия для Украины после запуска российского газопровода «Северный поток-2» в обход этой страны.

Меркель выразила уверенность, что примерно через 25 лет Европа завершит переход к зеленой энергетике и нулевым выбросам углекислого газа. Это будет означать радикальное сокращение поставок российского газа (или даже полный отказ от него) – что по «Северным потокам», что через газотранспортную систему Украины – и призвала Киев готовиться к этому уже сегодня.