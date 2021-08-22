Родственникам бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес разрешили ночевать с ней в тюрьме после ее попытки суицида, сообщает пресс-служба МВД латиноамериканской республики.

Сразу после инцидента к осужденной Аньес приехал ее сын, также семья политика планирует подыскать для нее психолога.

Накануне стало известно, что Аньес пыталась вскрыть себе вены, но смогла нанести себе лишь не угрожающие жизни порезы рук.