Прах франко-американской певицы Жозефины Бейкер перенесут в парижский пантеон 30-го ноября, передает радиостанция France Info. Таким образом, Бейкер станет первой темнокожей и всего лишь 6-й женщиной, захороненной в главной усыпальнице Франции. Такое решение президент Эмманюэль Макрон принял на встрече с инициативной группой, собравшей почти 40 тысяч подписей под соответствующей петицией.

Под сводами Пантеона захоронены философы Вольтер, Жан-Жак Руссо, писатели Виктор Гюго, Александр Дюма (отец), лауреаты Нобелевской премии физики Пьер и Мария Кюри.