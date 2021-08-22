Российские волейболистки одержали вторую победу подряд на чемпионате Европы

Во втором туре группового этапа они обыграли сборную Азербайджана. Матч проходил в Белграде. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Ранее россиянки одолели француженок (3:1). Вместе с Сербией Россия делит первое по очкам место в своей группе А, далее идут боснийки и бельгийки, замыкают турнирную таблицу Франция и Азербайджан.

Первенство проходит каждые два года, причем наибольшее число побед в нем – у нашей страны – 13 раз для сборной СССР и 6 раз – для России.