Москва все еще готова принять наблюдателей за осенними думскими выборами от БДИПЧ ОБСЕ, но не будет их уговаривать. Об этом журналистам рассказал замминистра иностранных дел Александр Грушко. Он также выразил уверенность, что легитимность выборов определит не международный орган, а российский народ. И пообещал не принимать всерьез отчет ОБСЕ о выборах, если он будет подготовлен без участия наблюдателей на местах.

Выборы в Госдуму состоятся 17-19 сентября.