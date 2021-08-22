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20:32, 22 августа 2021

В России впервые с начала июня снизилась смертность от коронавируса по итогам недели

В России впервые с начала июня снизилась смертность от коронавируса по итогам недели по данным оперативного штаба. До этого 8 недель подряд обновляли максимумы по этому показателю. Снижение, правда, не особенно резкое – с 5600 с лишним умерших неделей ранее до 5545 на этой неделе.
Также идет на спад заболеваемость – уже пятую неделю подряд. По-прежнему ухудшается ситуация только на Северном Кавказе. 


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