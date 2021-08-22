«Талибан» объявил, что сотни его бойцов движутся в сторону горной провинции Панджшер

Запрещенное в России террористическое движение «Талибан», захватившее власть в Афганистане, объявило, что сотни его бойцов движутся в сторону горной провинции Панджшер. Этот регион единственный до сих пор не покорился новой власти – туда стекаются все противники режима талибов, готовые воевать.

Ранее лидер ополченцев, Ахмад Масуд, сын легендарного Ахмад Шаха Масуда, командующего антиталибанским «Северным альянсом» на рубеже 90-х – нулевых, объявил, что все жители Панджшера готовы биться с талибами до конца. В интервью телеканалу Аль-Арабия Масуд сказал следующее — «Мы оказали сопротивление Советскому Союзу, сможем оказать его и талибам» — конец цитаты.