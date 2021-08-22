Президент Владимир Путин рассчитывает, что партия «Единая Россия» на грядущих выборах в Думу сохранит свои позиции – об этом он сказал на встрече с представителями единороссов сегодня.

В уходящем составе парламента партия контролирует 341 кресло из 450. При этом по данным социологических опросов доля людей, готовых поддержать партию власти, заметно снизилась по сравнению с 2016 годом практически во всех регионах и демографических группах.