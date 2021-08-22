В Мордовии площадь активного горения заповедника возле ядерного центра Саров составляет 130 гектаров

Борьба с огнем идет вот уже более двух недель. Местные власти уверяют, что ситуация под контролем, и Сарову ничего не угрожает. На данный момент активное горение продолжается в двух очагах на северо-западе лесного массива. С ним борются более 500 человек и более сотни единиц техники.

С 19-го августа из-за лесных пожаров в этом районе действует режим ЧС.