Премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил, что уйдет в отставку в ноябре

Это произойдет сразу после намеченного на это время съезда правящей Социал-демократической партии страны, причем политик одновременно перестанет быть не только премьером, но и председателем партии. Мотивом такого решения Левен назвал долгий срок работы – 10 лет во главе партии, из них семь – во главе страны.

В начале лета Левену – первым в послевоенной истории Швеции вынесли вотум недоверия в риксдаге из-за планов правительства отказаться от субсидирования квартир социального найма. Тем не менее, после этого Левена вновь переизбрали премьером.