Стало известно имя россиянина, который вплавь сбежал в Японию и попросил убежища

Это уроженец Южно-Курильска Ваас Феникс Нокард, передает агентство РИА Новости со ссылкой на информированный источник. В то же время по данным источников интернет-издания «Телеграф», беглец – уроженец Удмуртии.

О побеге стало известно вчера – японские СМИ писали, что назвавшийся русским мужчина проплыл 20 км в холодной воде от российского острова Кунашир до японского Хоккайдо и попросил у японских властей убежище. Те рассматривают его прошения, а кроме того, продолжается юридическая процедура установления его личности.

Российское генконсульство в Саппоро уже обвинило японских правоохранителей в том, что они не делятся данными об этом человеке.

