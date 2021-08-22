ОВД-Инфо: В Москве полиция задержала двух болельщиков с флагом, символизирующим белорусские протесты

На стадионе «Лужники» в Москве полиция задержала двух болельщиков с флагом, символизирующим белорусские протесты, пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на одного из них. Так называемый БЧБ-флаг (бело-красно-белый) они вывесили во время матча Белоруссии против Швейцарии по пляжному волейболу. Им вменяют статью КоАП «использование незарегистрированной символики на спортивных мероприятиях» — она предусматривает штраф до 10000 рублей, исправительные работы либо запрет на посещение матчей от полугода до трех лет.

Этот флаг был официальным в Белоруссии до прихода к власти Александра Лукашенко в 1994-м году. После того, как на протестах прошлого лета и осени этот флаг стали особенно часто использовать недовольные режимом Лукашенко, белорусская прокуратура объявила флаг экстремистской символикой.