Приближающийся к северо-восточному побережью США ураган Генри ослаб до категории шторма, но метеорологи предупреждают, что шторм Генри может стать худшим за 30 лет. В Нью-Йорке уже затоплены улицы и некоторые станции метро.

При максимальной скорости ветра в 110 километров в час, шторм Генри обрушится на несколько штатов на северо-восточному побережье США к полудню воскресенья. Под ударом оказываются Род Айленд, Массачусетс, Коннектикут и Нью-Йоркский Лонг-Айленд, включая роскошные прибрежные имения Хэмптонса. Войска нацгвардии США приготовились расчищать завалы от разрушений и проводить спасательные операции.

В Коннектикуте, где ожидается 20 см осадков, жителям прибрежных районов в нескольких городах рекомендовано эвакуироваться. Власти Нью-Йорка предупредили об опасных штормовых порывах ветра в некоторых частях Бронкса и Квинса и закрыли рестораны на открытом воздухе и пляжи для купания. Приостановлены несколько линий железных дорог. Грозы и дожди, начавшиеся в субботу, привели к затоплению десятков дорог и улиц в Нью-Джерси и Нью-Йорке, включая несколько станций нью-йоркского метро. Почти 10 см осадков выпало в Центральном Парке города — из-за сильных молний в субботу вечером в парке был прерван концерт с участием Брюса Спрингстина и других музыкантов.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, который покидает свой пост в понедельник после ухода в отставку в связи со расследованием о сексуальных домогательствах, обратился к жителям штата с призывом приготовиться к шторму и предупредил, что последствия Генри могут оказаться такими же разрушительными, как после супершторма Сэнди в 2012 году.