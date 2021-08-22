Родственник россиянина, обвиняемого в заказном убийстве в Берлине, подтвердил, что тот работал в рос.спецслужбах

Об этом ранее писали издания, расследовавшие гибель бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в немецкой столице.

Александр Водорез рассказал немецкому журналу Der Spiegel, что приходится свояком Вадиму Красикову, арестованному в Берлине после убийства Хангошвили. У него нет сомнений, что Красиков работал на спецслужбы – он выходец из спецподразделения «Вымпел» ФСБ. И хотя сам он уклонялся от вопросов про свой род деятельности, многие обстоятельства косвенно об этом свидетельствуют. По словам Водореза, его свояк получал образование в Рязанском воздушно-десантном училище, и как молодой офицер он проходил через Афганистан. Ездил в командировки в Киргизию и по всему миру. В 2016 году он, как утверждается, получил звание полковника. Красиков рассказывал родственнику, что видел, как стреляет в тире президент России Владимир Путин. Известно, что в январе 2014 года во время Евромайдана он находился в Киеве.

Красиков мог быть одним из тех, кто помогал вывозить президента Украины Виктора Януковича в Россию, полагает Водорез. Несколько недель назад он должен был опознать Красикова в немецком суде, но во время заседания не смог дать уверенный ответ. Сам он объяснил это тем, что в Германии ему не гарантировали безопасность и он боялся за свою жизнь. Теперь же он готов подтвердить личность Красикова в суде.

Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, застрелили 2 года назад. Германия обвинила Россию в причастности к убийству. В Москве это отрицают.