Лидеры стран «Большой семерки» во вторник обсудят ситуацию в Афганистане

Экстренную встречу анонсировал сегодня премьер Великобритании. В ней примет участие, правда виртуально, и президент США.

Обеспечение безопасной эвакуации сотрудников посольств и граждан Афганистана, предотвращение гуманитарного кризиса в стране. Эти темы наряду с другими хотят обсудить на переговорах главы государств и правительств «большой семерки». Британский премьер Борис Джонсон назвал чрезвычайно важным, чтобы международное сообщество работало над решением этих вопросов. Страны Запада ранее дали понять, что не намерены признавать власть талибов в Афганистане. Со своей стороны глава Еврокомиссии предложит странам G7 рассмотреть международную схему приёма и размещения беженцев из Афганистана.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что страну покинули почти 4 миллиона человек, 80 процентов — женщины и девочки. Люди бегут от боевиков движения Талибан, в России оно признано террористическим и запрещено. Талибы, захватив большинство провинций, неделю назад без боя вошли в Кабул и взяли столицу под полный контроль. Президент Ашраф Гани покинул страну. Талибы начали устанавливать свои порядки: в частности, вводится шариатский суд. За неделю при эвакуации из аэропорта Кабула погибли не менее 20 человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя НАТО.

Ситуация в Афганистане обострилась после того как оттуда в мае по распоряжению президента США начали выходить войска НАТО.