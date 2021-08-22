США закрыли кабульский аэропорт на двое суток, чтобы ускорить эвакуацию тех, кто уже скопился на его территории, сообщает Госдеп. Афганцев настоятельно призывают не пытаться попасть внутрь аэропорта в ближайшие 48 часов.
Тем временем стало известно обновленное число погибших в аэропорту за неделю – 20 человек. Это данные агентства Reuters со ссылкой на представителя НАТО. Захватившие власть в Афганистане талибы возложили ответственность за хаос, давку и стрельбу в воздушной гавани, которые и привели к смертям, на США. Также стало известно, что для наведения порядка они отправили к аэропорту спецбатальон, но не понятно, как он будет работать, если аэропорт полностью контролируется американскими военными.
Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.
США закрыли кабульский аэропорт на двое суток, чтобы ускорить эвакуацию тех, кто уже скопился на его территории
США закрыли кабульский аэропорт на двое суток, чтобы ускорить эвакуацию тех, кто уже скопился на его территории, сообщает Госдеп. Афганцев настоятельно призывают не пытаться попасть внутрь аэропорта в ближайшие 48 часов.