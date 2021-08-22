США закрыли кабульский аэропорт на двое суток, чтобы ускорить эвакуацию тех, кто уже скопился на его территории, сообщает Госдеп. Афганцев настоятельно призывают не пытаться попасть внутрь аэропорта в ближайшие 48 часов.

Тем временем стало известно обновленное число погибших в аэропорту за неделю – 20 человек. Это данные агентства Reuters со ссылкой на представителя НАТО. Захватившие власть в Афганистане талибы возложили ответственность за хаос, давку и стрельбу в воздушной гавани, которые и привели к смертям, на США. Также стало известно, что для наведения порядка они отправили к аэропорту спецбатальон, но не понятно, как он будет работать, если аэропорт полностью контролируется американскими военными.

Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.