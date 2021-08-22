Фургал пожаловался на отмену дневного сна для заключенных в СИЗО «Лефортово» – секретарь ОНК Москвы

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался на отмену дневного сна для заключенных СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, который навестил его накануне.

«Он нам сообщил, с прошлой субботы им вдруг запретили спать днем. То есть можно лежать с закрытыми глазами, но спать нельзя», — рассказал А.Мельников.

Также, по его словам, от других заключенных поступили жалобы, что с той же субботы им запретили брать с собой в прогулочный дворик питьевую воду. «Там есть пожилые люди, много ученых, которые сидят по делу о госизмене, есть люди, которые переболели коронавирусом, есть те, кто занимается спортом в этом прогулочном дворике, и им теперь нельзя брать с собой питьевую воду. При этом сами прогулочные дворики не обеспечены питьевыми бачками, что в принципе не предусмотрено правилами внутреннего распорядка, но, тем не менее. Это сейчас реальная проблема для многих сидельцев «Лефортово», — подчеркнул А.Мельников.

Он сообщил, что ОНК Москвы пытается узнать, «от кого пошла эта инициатива», почему, и постарается вернуть все, как было.

А.Мельников также добавил, что раньше в «Лефортово» было несколько радиостанций, а сейчас, по неизвестной причине, ловит только одна — «Орфей», где транслируется классическая музыка.

При этом секретарь ОНК заметил, что Фургал и другие заключенные могут получать информацию от адвокатов, из периодических изданий и из телевизора. Однако, по словам А.Мельникова, с получением корреспонденции у Фургала проблемы, в частности, «99% писем до него просто не доходят».