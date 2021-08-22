Завершение укладки российского газопровода «СП-2» на последнем участке запланировано ориентировочно на 12 сентября

Завершение укладки российского газопровода «Северный поток-2» на последнем участке, в территориальных водах ФРГ, запланировано ориентировочно на 12-е сентября, передает агентство Bloomberg со ссылкой на германские морские власти. На данный момент проект завершен на 99%. Сегодня судно-трубоукладчик «Фортуна» покинуло воды Дании, предпоследний участок строительства по плану.

Сооружение «Северного потока-2» обсуждалось сегодня и на встрече уходящего канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер объявил, что не понимает, кто даст его стране гарантии, что российский газопровод не будет использоваться как оружие. Меркель, тем не менее, пообещала, что Германия прибегнет к санкциям, если убедится, что «Северный поток-2» действительно используется как оружие.